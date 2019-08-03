Посольство РФ раскритиковало США за санкции по «делу Скрипалей»

США присвоили себе функцию суперполицейского или верховного арбитра, которому разрешено определять виновных и применять к ним санкции, считают в посольстве России в Соединенных Штатах. Соответствующее заявление было опубликовано в пятницу, 2 августа, на сайте российской дипмиссии.

Таким образом дипломаты отреагировали на сообщения о решении американских властей задействовать против РФ закон «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение».

В посольстве заявили, что Соединенные Штаты «в очередной раз» демонстрируют миру «наплевательское отношение» к основополагающим принципам правового государства, таким как презумпция невиновности или необходимость доказывания обвинений.

«Цель такой политики видна невооруженным взглядом — наказать тех, кто отказывается подчиниться диктату Вашингтона и отстаивает собственные национальные интересы», — отметили в посольстве.

Дипломаты напомнили, что Россия полностью уничтожила химоружие в 2017 году, и это было подтверждено Организацией по запрещению химического оружия. При этом, подчеркивается в сообщении, американская сторона свои обязательства по его ликвидации по-прежнему не выполнила.

«Попытки запугать нас санкциями тщетны и не принесут дивидендов. Предыдущие санкционные раунды не достигли целей», — написали в посольстве.

Дипломаты призвали Вашингтон «одуматься и поставить на тормоза» необдуманные действия по разрушению отношений двух государств.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за предполагаемое использование химического оружия в 2018 году, когда в Великобритании были отравлены бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Среди возможных мер — препятствование предоставлению займов, технической или финансовой помощи России международными финансовыми организациями, запрет американским банкам предоставлять какие-либо займы или кредиты правительству РФ, за исключением займов или кредитов для закупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров.

Первый пакет санкций вступил в силу 27 августа 2018 года. Тогда был введен запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. Британская сторона обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала все обвинения.