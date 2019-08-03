Английские дайверы подружились с дельфинами. Путешественники отправились на круизном лайнере вдоль побережья графства Корнуолл. Посреди Фалмутской бухты судно окружила стая дельфинов. Это знакомство не что иное, как чудо — уверены авторы видео.