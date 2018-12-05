Дельфинам понравился мультфильм про Губку Боба

Биологи из центра Dolphins Plus Marine Mammal Responder в Ки-Ларго в американском штате Флорида рассказали, что дельфинам в неволе нравится мультфильм про Губку Боба. Об этом сообщил журнал Zoo Biology.

Специалисты центра установили у бассейнов, в которых проживали 5 крупнозубых дельфинов и 12 афалин, большие экраны и транслировали на них фрагменты документального сериала о планете Земля и первый сезон мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны».

Несмотря на то что три особи дельфинов имели проблемы со слухом, все они проявляли одинаковый интерес и к сериалу, и к мультфильму, пишет «Газета.ru». Однако крупнозубых дельфинов просмотр передач интересовал больше. Кроме того, самцы реагировали на происходящее более агрессивно.

1 сентября стало известно, что власти французского региона Бретань запретили туристам и местным жителям купаться с трехметровым дельфином, которого прозвали Зафаром из-за его чрезмерной общительности.