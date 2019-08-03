В Якутии в первых числах августа выпал снег

В Якутии август начался сурово. Горы в Оймяконе засыпало снегом. Автомобилисты снимают видео склонов, покрытых белым полотном. Якутский Оймякон известен как «полюс холода». Это наиболее морозное место на Земле, где постоянно проживают люди. В прошлом веке здесь зарегистрировали самую низкую температуру в Северном полушарии, по разным данным, –67,7 градусов или –71,2. В эти выходные в Оймяконе будет +10°C.