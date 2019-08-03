Киану Ривз может получить роль главного злодея в спин-оффе «Форсажа»

Киану Ривзу понравилось играть жестоких персонажей. Актер может получить роль главного злодея в новом спин-оффе «Форсажа». Ривза ждали еще в первой части фильма, но он так и не появился даже после титров.

«Форсаж: Хоббс и Шоу» задумывался как дополнение к оригинальной ленте. Но продюсеры решили превратить картину в самостоятельную франшизу.