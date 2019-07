Киану Ривз вновь порадовал поклонников трогательным поступком

Американский актер Киану Ривз в очередной раз покорил сердца поклонников добрым поступком, пообщавшись с одной из своих фанаток, пишет журнал Time.

Мать двоих детей Стейси Хант разместила недалеко от съемочной площадки, где кинозвезда участвует в работе над новой картиной, табличку с надписью «От вас дух захватывает». Актер, заметив по дороге баннер, остановился, чтобы оставить на нем автограф и лично поблагодарить женщину за теплые слова.

В ответ Киану Ривз написал на табличке «Стейси, от вас захватывает дух», а затем сфотографировался с поклонницей и ее сыновьями, один из которых был инициатором установки таблички.

Wow! Yesterday was a dream come true! We knew @KeanuReevess_ was filming up the street so my son said we need to make a sign that says "you're breathtaking" so we did! A few cars stopped but then a car stopped and there he was!! He actually stopped! Oh my heavens! @ed_solomon pic.twitter.com/TBGvAC8kEO