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Киану Ривз вновь порадовал поклонников трогательным поступком

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Фото: twitter.com/Ed Solomon
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Американский актер Киану Ривз в очередной раз покорил сердца поклонников добрым поступком, пообщавшись с одной из своих фанаток, пишет журнал Time.

Мать двоих детей Стейси Хант разместила недалеко от съемочной площадки, где кинозвезда участвует в работе над новой картиной, табличку с надписью «От вас дух захватывает». Актер, заметив по дороге баннер, остановился, чтобы оставить на нем автограф и лично поблагодарить женщину за теплые слова.

В ответ Киану Ривз написал на табличке «Стейси, от вас захватывает дух», а затем сфотографировался с поклонницей и ее сыновьями, один из которых был инициатором установки таблички.

21 июня сообщалось, что актер Киану Ривз может исполнить роль супергероя в киновселенной Marvel.

10 апреля Киану Ривз принял участие в презентации компьютерной игры Cyberpunk 2077. Актер исполнит в ней роль одного из главных героев.

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