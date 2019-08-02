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Договор РСМД прекратил свое действие

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США прекратил свое действие. Официальное сообщение МИД России об этом в пятницу, 2 августа, было опубликовано на портале правовой информации. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что договор утратил силу по инициативе американской стороны.

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Ранее 2 августа госсекретарь США Майк Помпео официально объявил о выходе страны из ДРСМД. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не могут быть участником договора, «когда другие его нарушают».

Вашингтон начал процедуру выхода из договора в феврале текущего года, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа. В США сочли нарушением наличие у России ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы.

В ответ на это в марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В июне Госдума и Совет Федерации одобрили инициированный российским лидеров закон о приостановке участия РФ в договоре. 3 июля Путин подписал этот закон.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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