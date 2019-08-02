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Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денег

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Следственные органы проверяют сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального. Их подозревают в отмывании денег, сообщил в пятницу, 2 августа, «Проект» в Telegram. Издание ссылается на документы МВД, оказавшиеся в их распоряжении, и источник в силовых структурах.

Под подозрением, в частности, оказался экс-глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков, бывший директор ФБК Роман Рубанов, бухгалтер фонда Анна Чехович, глава юридического отдела Вячеслав Гимади и еще несколько сотрудников.

Правоохранители выяснили, что через счета указанных коллег Навального проходили крупные суммы денег неизвестного происхождения. Так, на счета подозреваемых в Альфа-банке в 2017–2018 годах поступило более 1 млрд рублей. Следователи полагают, что деньги «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц».

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет России возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Сам Алексей Навальный в данный момент находится под стражей. 24 июля Симоновский суд Москвы арестовал его на 30 суток за призывы выйти 27 июля на несанкционированную акцию в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

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