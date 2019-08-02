Сергей Скрипаль позвонил своей матери

Бывший сотрудник ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль пообщался по телефону со своей матерью и племянницей Викторией. Разговор родственников состоялся 26 июня, рассказала «Известиям» Виктория Скрипаль.

По ее словам, Сергей Скрипаль не намерен возвращаться на родину. Также он рассказал родным об ухудшении самочувствия и постоянном нахождении под наблюдением врачей.

Разговор длился около пяти минут и шел по громкой связи. Виктория Скрипаль отметила, что ее дяде 23 июня исполнилось 68 лет, возможно, по этой причине он и позвонил родственникам через несколько дней после дня рождения.

С Юлией Скрипаль ни племяннице бывшего сотрудника ГРУ, ни его матери поговорить не удалось.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. Британская сторона обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала все обвинения.

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