Виктория Скрипаль передала в Следственный комитет записи телефонных звонков дяди

Виктория Скрипаль, племянница британского агента и бывшего офицера ГРУ, отравленного в Солсбери, передала в Следственный комитет записи телефонных звонков дяди.

«Я передала записи в центральный Следственный комитет. И ездила к следователю беседовать... Всего записей две. Одна маленькая запись 4 апреля, и вторая была сделана 9 мая», — цитирует Викторию Скрипаль «РИА Новости». Она добавила, что лично разговаривала с ним только в апреле.

Женщина рассказала, что когда Скрипаль позвонил 9 мая, чтобы поздравить с Днем Победы, она мыла бабушку и не слышала звонка. Позже она заметила голосовое сообщение в телефоне, сообщает телеканал «360».

По словам Виктории, она решила сообщить о звонках, чтобы поставить жирную точку. При этом женщина выразила уверенность, что ей звонил именно Сергей Скрипаль, который сказал, что у него и его дочери Юлии всё в порядке.

Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. На основании этого британская сторона бездоказательно обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала эти обвинения.

Позднее британская сторона сообщила, что Скрипали пришли в себя, однако на публике никто из них так и не появился. 23 мая прошлого года было опубликовано видеообращение Юлии Скрипаль. В нем она, в частности, заявила, что рассчитывает вернуться в Россию в долгосрочной перспективе, и рассказала о помощи, которую ей предлагало посольство РФ, но отметила, что пока в ней не нуждается.