В России выросли продажи автомобилей с «автоматом»

В первой половине 2019 года на российском рынке было продано 453,3 тыс. новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией (АКПП), что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 2 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидирует в рейтинге Kia — продажи автомобилей этой корейской марки с АКПП составили 93,5 тыс. экземпляров. На втором месте находится Hyundai. С января по июнь владельцами машин с «автоматами» стали 67,6 тыс. человек. Третье место занимает Toyota, автомобили которой предпочли 43,5 тыс. россиян.

По данным экспертов, продажи машин с автоматической коробкой передач в России растут на фоне падения всего отечественного авторынка, которое в первом полугодии 2019 года составило −2%.

30 июля стало известно, что самым продаваемым кроссовером по итогам первого месяца лета стал Hyundai Creta.