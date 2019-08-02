Кэти Перри выплатит почти $3 млн за плагиат песни Dark Horse

Американская певица Кэти Перри и ее соавторы выплатят $2,74 млн штрафа за плагиат при написании песни Dark Horse, выпущенной в 2013 году. Об этом пишет USA Today.

По данным издания, указанная сумма должна быть выплачена в пользу рэперов Маркуса Грея, известного как Flame, и Лекрея Муру (Lecrae). Уточняется, что сама Перри должна будет заплатить только 20% от общей суммы — $550 тыс., отмечает «Федеральное агентство новостей». Основная его часть будет распределена между звукозаписывающей компанией Capitol Records, а также ее продюсерами и соавторами — Карлом Сэндбергом, Лукасом Готтвальдом, Генри Уолтером, Сарой Хадсон, рэпером Juicy J, исполнившим один куплет песни Dark Horse.

1 августа суд признал Кэти Перри виновной в нарушении авторских прав при написании песни Dark Horse. Присяжные решили, что исполнительница умышленно или неумышленно скопировала ритмический и мелодический рисунок песни Маркуса Грея и Лекрея Мура Joyful Noise, выпущенной пятью годами ранее. Песня Dark Horse стала одним из главных хитов Кэти Перри из ее альбома Prism. Как уточняет REGNUM, композиция четыре недели возглавляла хит-парад Billboard Hot 100 в начале 2014 года и была номинирована на премию Grammy.