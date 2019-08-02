В Челябинске в контактном зоопарке растерзали животных

Контактный зоопарк «Райский уголок», расположенный в городском саду имени Пушкина в Челябинске, подвергся нападению. В результате происшествия половина животных погибла. Жертвами, в частности, стали поросята, утки, кролик и морские свинки.

Сотрудники, пришедшие на работу утром в пятницу, 2 августа, заметили у вольеров звериные следы, но хозяйка зоопарка сообщила, что в нападении могли участвовать и люди.

«Мы сначала думали, что это собаки дикие, потому что их тут полно», — пояснила Эльвира Шаймухаметова в беседе с порталом 74.ru. Однако ветеринар, приехавший в контактный зоопарк, обнаружила у поросят ранения и порезы, похожие на ножевые. На место происшествия вызвали полицию, для посещения зоопарк закрыт.

По словам хозяйка зверинца, угроз она не получила и конфликтов у зоопарка не было.

В июне в Апатитах Мурманской области произошло убийство собаки в мини-приюте для животных «Дача». Полицейские начали проверку, в рамках которой будут установлены очевидцы преступления, а также выявлены мотивы убийства.