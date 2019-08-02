МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД

МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Также эту информацию официально подтвердил Госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, вина за разрыв договора полностью лежит на России.

«США не могут быть участником договора, когда другие его нарушают. Исключительно Россия несет ответственность за это», — написал Помпео на своей странице в Twitter 2 августа.

Реакция в России

Прекращение действия договора уже оценил член Совета Федерации Игорь Морозов. По его словам, в большей степени это позиция президента США Дональда Трампа и «ястребов Пентагона».

Морозов отметил, что в случае, если американцы также откажутся продлевать Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), необходимы будут «совершенно иные переговоры» как в новых коалициях, так и в общей системе мер безопасности, отмечает телеканал RT.

Также прекращение действия договора в интервью «Известиям» прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. По его словам, выйдя из ДРСМД, Вашингтон развязал себе руки. Теперь США законно смогут размещать такие вооружения в Европе, ставя местных жителей под возможный ответный удар Москвы.

«США и раньше размещали в Европе запрещенное договором оружие. Речь идет о пусковых установках Мk-41, на которых могут размещаться крылатые ракеты и ракеты-мишени. Также есть проблема беспилотников, которые попадали под действие договора», — отметил парламентарий.

С чего все началось

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как Россия информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты. Договор утрачивает силу со 2 августа.

В ответ на выход Соединенных Штатов из соглашения в марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В июне обе палаты российского парламента приняли инициированный главой государства закон о приостановке участия РФ в договоре. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.