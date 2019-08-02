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Медведева «достали» недобросовестные подрядчики

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками, которые манипулируют условиями конкурсов при проведении госзакупок.

«Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще эта ситуация… достала», — цитирует премьер-министра ТАСС в пятницу, 2 августа.

Медведев подчеркнул, что ранее уже поручал усилить ответственность против недобросовестных подрядчиков. По его словам, речь идет не только об административной ответственности, но и об уголовной — в связи с манипуляциями итогов конкурсов.

Подобные ситуации, считает премьер, не стоит раздувать, однако должны быть наказуемы случаи, когда участники конкурса заранее стремятся уничтожить его результаты. Медведев уточнил, что речь идет о подаче заявки на торги в «неисполнимом» виде. В результате «все отменяется, мы все теряем деньги, а кто-то наслаждается этой ситуацией».

19 июля в Министерстве промышленности и торговли РФ сообщили, что российской оборонной отрасли хотят запретить госзакупки иностранной продукции в целях защиты безопасности страны.

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