Медведев обязал сервисы бронирования авиабилетов перенести серверы в Россию

Председатель правительства России Дмитрий Медведев обязал работающие в стране системы бронирования авиабилетов перенести серверы и базы данных на территорию РФ. Глава кабмина подписал соответствующее постановление.

«Такое постановление подписано», — сообщили 1 августа «РИА Новости» в пресс-службе правительства.

В мае сообщалось, что процесс переноса в Россию серверов и баз данных, обеспечивающих бронирование и продажу билетов на внутрироссийские маршруты, а также регистрацию на рейс, полностью завершится в 2021 году.

В июле 2018 года стало известно о подготовке Минтрансом проекта постановления, который обязывает перенос в Российскую Федерацию серверов и баз данных для продажи билетов к 1 января 2020 года.