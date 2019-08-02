В Сургуте неизвестный напал с ножом на полицейских

Житель Сургута напал на полицейских с ножом. Стражей порядка вызвали его соседи — люди пожаловались на «подозрительного гражданина во дворе». Мужчина начал сопротивляться задержанию: убил одного из сотрудников правоохранительных органов и ранил второго. Пострадавшему полицейскому пришлось применить оружие, в злоумышленника он стрелял на поражение.