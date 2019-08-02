Медики рассказали о состоянии здоровья раненого в Сургуте полицейского

Медики сообщили, что угрозы для жизни полицейского, который был ранен при нападении неизвестного в Сургуте, нет. Об этом заявил ТАСС директор департамента здравоохранения ХМАО — Югры Алексей Добровольский.

По его словам, медицинская помощь сотруднику полиции была оказана в полном объеме. На данный момент он находится в Сургутской окружной клинической больнице в стабильном состоянии. Отмечается, что у него несколько ножевых ранений.

1 августа пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре сообщила, что неизвестный напал с ножом на полицейских в Сургуте. В результате один правоохранитель убит, еще один получил ранения.

Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли по вызову и попытались задержать подозрительного мужчину. Злоумышленник оказал сопротивление и был ликвидирован раненым полицейским.

В пятницу, 12 июля, житель якутского города Среднеколымск расстрелял прибывших по вызову правоохранителей, после чего покончил с собой.