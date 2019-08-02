СМИ сообщили о новом ракетном пуске в Северной Корее

В СМИ появились сообщения о новом испытании ракетной системы против наземных войск в КНДР. Данные о вероятном запуске имеются в распоряжении американской разведки. Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен испытаниями и сохраняет настрой на переговоры с Ким Чен Ыном.

В среду, 31 июля, Северная Корея выпустила две ракеты, они пролетели примерно 250 километров в сторону Японского моря. Еще два летательных аппарата испытали на Корейском полуострове 25 июля. Совет национальной безопасности соседней Южной Кореи провел экстренное совещание и выразил «серьезную озабоченность», назвав ракеты баллистическими.