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FIFA назвала претендентов на звание лучшего футбольного тренера мира

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FIFA решает, кого назвать тренером года. Всего в списке Международной футбольной ассоциации 10 фамилий. Триумфатор Лиги чемпионов УЕФА Юрген Клопп («Ливерпуль», Англия). Наставник финалиста главного европейского клубного турнира лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Чемпион Англии по футболу Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»). Победитель Кубка африканских наций Джамель Бельмади (сборная Алжира). Тренер, который вернул Франции звание чемпионов мира, — Дидье Дешам. Обладатель Кубка Либертадорес 2018 года с аргентинским клубом «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо. Наставник финалиста Кубка Америки сборной Перу Рикардо Гарека. Тренер победителя южноамериканского чемпионата — сборной Бразилии Тите. Наставник победителя европейской Лиги наций команды Португалии Фернанду Сантуш. Тренер чемпиона Нидерландов «Аякса» Эрик тен Хаг.

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