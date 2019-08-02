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Сын бен Ладена числится в разыскном списке ФБР вопреки новостям о его смерти

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Фото: youtube.com
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Хамза бен Ладен, сын основателя террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена, несмотря на сообщения о его ликвидации, продолжает оставаться в списке самых разыскиваемых террористов на сайте американского Федерального бюро расследований (ФБР), сообщает «РИА Новости» в пятницу, 2 августа.

Новости о ликвидации Хамзы бен Ладена стали появляться 31 июля. Так, телеканал NBC со ссылкой на трех представителей администрации США сообщил, что Вашингтон получил разведывательные данные о его смерти.

Кроме того, газета The New York Times, ссылаясь на двух американских официальных лиц, написала, что Хамза бен Ладен был ликвидирован до того, как в Вашингтоне объявили о награде за информацию о нем.

Хамзу бен Ладена называют вероятным преемником лидера «Аль-Каиды». В марте США объявили награду до $1 млн за сведения о нем.

11 сентября 2001 года 19 боевиков «Аль-Каиды» захватили четыре пассажирских самолета. Два из них боевики направили на башни ВТЦ в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет также летел по направлению к американской столице, но потерпел крушение недалеко от города Шенксвилла, штат Пенсильвания.

В результате терактов, помимо членов террористической группировки, погибло почти 3 тыс. человек.

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