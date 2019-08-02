В Британии эвакуировали город из-за прорыва плотины

В графстве Дербишир эвакуируют городок Уэйли-Бридж из-за прорыва дамбы. Во временное убежище отправились 6,5 тыс. человек — с собой им разрешили взять только личные вещи, лекарства и домашних животных.

Плотина на водохранилище Тоддбрук сильно повредилась несколько дней назад в результате наводнения. Уровень воды в реке Хойт вырос из-за продолжительных мощных ливней.

Вода движется с такой силой, что пробила крупную брешь на поверхности дамбы. Вокруг плотины перекрыли все шоссе, в худшем случае наводнение грозит не только Уэйли-Бридж, но и нескольким населенным пунктам поблизости.