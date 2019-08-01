Изъятые у туристов тонны песка и камней вернули на пляжи Сардинии

Аэропорт Олбии помог вернуть на пляжи курортов Сардинии 10 т камней и морского песка, которые туристы в течение многих лет пытались вывезти с острова. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

Север острова Сардинии известен фешенебельными отелями и белым вулканическим песком на пляже. Годами туристы и различного рода дельцы пытаются вывезти с острова ценный груз.

За контрабанду на Сардинии положены крупные штрафы. Так, за бутылку с песком, которую пытался вывезти турист в 2018 году, его оштрафовали на €1 тыс.

По словам директора охраняемой морской зоны Таволлара Аугусто Навоне, чаще всего у путешественников конфискуют бутылки с песком объемом 0,5 л. Несколько месяцев назад им позвонили из аэропорта Олбии и рассказали, что весь изъятый песок хранится на их складах.

В результате с помощью геологов и природоохранной полиции власти определили два подходящих места (пляж Порто-ди-Сан-Паоло и остров Таволлар) и вернули туда песок, камни и ракушки.

В феврале сообщалось, что туристы на испанском острове Гран-Канария могут заплатить огромный штраф или попасть в тюрьму за рисунки на песке или фигуру, выложенную из камней на побережье.