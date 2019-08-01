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Трамп назвал главного союзника США вне НАТО

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Американский президент Дональд Трамп назначил Бразилию главным союзником США, не входящим в блок НАТО. Об этом говорится в сообщении, опубликованном администрацией Соединенных Штатов.

«В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами США, а также разделом 517 закона об иностранной помощи... я назначаю Федеративную Республику Бразилию главным союзником США, не входящим в НАТО», — говорится в сообщении, цитирует в четверг, 1 августа, «РИА Новости».

Соответствующий статус означает приоритетность отношений Вашингтона с Бразилией. Речь идет о проведении совместных оборонных инициатив, исследований военного характера, поставках ограниченных видов вооружения, участии в контртеррористических мероприятиях и др.

31 июля бразильский лидер Жаир Болсонару заявил, что с каждым разом всё больше влюбляется в президента США Дональда Трампа. Таким образом он прокомментировал заявление американского коллеги, который днем ранее в беседе с журналистами сообщил, что не считает кумовством возможное назначение Эдуарду Болсонару, сына президента, послом Бразилии в США.

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