Президент Бразилии «признался в любви» к Трампу

Бразильский лидер Жаир Болсонару заявил, что с каждым разом всё больше влюбляется в президента США Дональда Трампа. Об этом в среду, 31 июля, пишет газета Folha de São Paulo.

Таким образом он прокомментировал заявление американского коллеги, который накануне в беседе с журналистами сообщил, что не считает кумовством возможное назначение Эдуарду Болсонару, сына президента, послом Бразилии в США.

«После похвальных слов от Трампа я с каждым разом всё больше в него влюбляюсь», — сказал глава латиноамериканского государства, которого цитирует «Российская газета».

Ранее Жаир Болсонару заявил, что рассматривает возможность назначить сына главой бразильской дипмиссии в Вашингтоне. Предыдущий посол Сержиу Амарал, занимавший эту должность с 2016 года, покинул свой пост в апреле 2019 года.

Эдуарду Болсонару в настоящий момент является руководителем комитета по международным делам и национальной обороне палаты депутатов Национального конгресса Бразилии (нижней палаты парламента).

В апреле Трамп публично похвалил сына бразильского президента, когда тот сопровождал его на встрече в Белом доме в ходе визита Болсонару в Вашингтон. Это вызвало негативную реакцию СМИ.