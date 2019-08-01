Роспотребнадзор может наказать магазины за неправильную выкладку

Большинство крупных торговых сетей в ближайшее время могут столкнуться со штрафами из-за новых правил продажи молочных продуктов.

Ритейлеры и Роспотребнадзор по-разному трактуют нормы, вступившие в силу 1 июля и обязывающие магазины визуально отделять продукцию без растительных жиров.

Сети полагают, что достаточно указать нужную информацию на ценниках, а в контролирующей службе уверены: товары должны быть разведены на полках, «чтобы исключить смешивание».

В Роспотребнадзоре уже предупредили, что могут оштрафовать ритейлеров на сумму до 500 тыс. рублей. Об этом «Известиям» сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Представитель АКОРТ пояснил, что у торговых сетей в основе визуального разделения — надписи на ценниках и их цветовое оформление, а также различные методы информирования покупателей — например, плакаты в торговых залах.

Сети ориентировались на методические рекомендации, утвержденные Минпромторгом и Роспотребнадзором. В АКОРТ подчеркнули, что правила торговли и их трактовки должны быть едиными, поэтому они ждут от службы согласованного подхода.

В Минпромторге «Известиям» заявили, что сейчас магазины не обязаны разделять товары «физически». Есть только методические рекомендации о желательной раскладке.

Подробнее — в материале «Известий»:

Разложить по полкам: ритейлерам пригрозили штрафами за молоко