Десятиклассник из Екатеринбурга выиграл в конкурсе Google Science Fair

Десятиклассник из Екатеринбурга Даниил Казанцев стал одним из победителей международного конкурса юных ученых Google Science Fair 2019.

На конкурсе Казанцев представил автономное устройство, способное интерпретировать язык жестов и заменять сурдопереводчика, сообщает Google Россия. Школьник разработал методику определения положений руки в пространстве с помощью электромиографии. Устройство можно использовать с любым жестовым словарем, для чего специальная подготовка пользователя не понадобится. По его мнению, созданная им технология даст возможность высказаться каждому, кто нуждается в этом.

Казанцев, который получил премию Lego Education Builder, стал единственным представителем России, победившим в конкурсе. В финал прошли 24 участника из 14 стран мира.

Конкурс Google Science Fair стартовал осенью 2018 года — юным ученым предложили направить свою изобретательность на решение проблемы, которая интересует их больше всего. Финалистами стали проекты, посвященные решению проблем экологии, здравоохранения, безопасности и доступной среды.