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Десятиклассник из Екатеринбурга выиграл в конкурсе Google Science Fair

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Фото: russia.googleblog.com
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Десятиклассник из Екатеринбурга Даниил Казанцев стал одним из победителей международного конкурса юных ученых Google Science Fair 2019.

На конкурсе Казанцев представил автономное устройство, способное интерпретировать язык жестов и заменять сурдопереводчика, сообщает Google Россия. Школьник разработал методику определения положений руки в пространстве с помощью электромиографии. Устройство можно использовать с любым жестовым словарем, для чего специальная подготовка пользователя не понадобится. По его мнению, созданная им технология даст возможность высказаться каждому, кто нуждается в этом.

Казанцев, который получил премию Lego Education Builder, стал единственным представителем России, победившим в конкурсе. В финал прошли 24 участника из 14 стран мира.

Конкурс Google Science Fair стартовал осенью 2018 года — юным ученым предложили направить свою изобретательность на решение проблемы, которая интересует их больше всего. Финалистами стали проекты, посвященные решению проблем экологии, здравоохранения, безопасности и доступной среды.

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