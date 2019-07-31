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Упавший в воду с катера ребенок погиб в Самаре

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В Самаре погиб ребенок, упавший в воду с катера на Волге. Его затянуло под винт, он получил множественные травмы, и врачи не смогли спасти ему жизнь.

Как уточняет НИА «Самара», инцидент произошел 27 июля. Мужчина с дочерью и сыном отправились кататься по Волге на катере. Девочка находилась в «ватрушке», привязанной к плавсредству, а мальчик – на носу катера. В какой-то момент мальчик оказался в воде.

Пострадавшего ребенка срочно госпитализировали. Медики сделали ему операцию, но травмы были слишком тяжелыми, он умер.

В июне маломерный катер затонул у берегов Владивостока. На его борту находилось четыре человека. Двух удалось спасти сразу же, третьего нашли позже на берегу острова Русский.

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