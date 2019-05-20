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Катер с людьми врезался в мост под Тверью

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Фото: vk.com
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Два человека погибли при столкновении моторной лодки с понтонным мостом на реке Донховка в Тверской области. Об этом 19 мая сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел примерно в 15:55 в городе Конаково.

«Поступило сообщение о том, что на акватории реки Донховка в районе лодочной станции в результате столкновения моторной лодки и понтонного моста предварительно утонуло два человека», — цитирует сообщение МЧС ТАСС.

Отмечается, что катер затонул. Мост повреждений не получил. Примерно через час водолазы обнаружили затонувший катер на глубине шести метров и извлекли тела двух погибших.

Их личности устанавливаются.

Ранее, 19 мая, сообщалось о падении автомобиля в реку в Свердловской области, в результате которого погибли пять человек.

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