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Принц Гарри решил ограничиться двумя детьми ради спасения планеты

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Фото: TASS/Jacob King/PA Wire/PA Images
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Принц Гарри заявил, что ради спасения планеты он и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл решили ограничиться только двумя детьми. Об этом он рассказал в интервью известному зоологу Джейн Гудолл, которое войдет в сентябрьский выпуск модного журнала British Vogue. Приглашенным редактором этого номера выступила его жена.

В ходе беседы принц поделился с доктором Гудолл впечатлениями от отцовства и признался, что всегда мечтал иметь ребенка, а появление на свет сына Арчи в корне изменило его жизнь, пишет Daily Mail 30 июля.

«Сегодня в мире много насилия, войн и страданий, но мы являемся частью мира природы, и если мы не сможем научиться жить в гармонии с ней, то станет еще хуже», — сказал принц.

Герцог Сассекский отметил, что смотрит на отцовство иначе, чем его старший брат Уильям, который вместе с супругой герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон воспитывает троих детей.

29 июля стало известно, что Меган Маркл стала приглашенным редактором сентябрьского номера журнала Vogue. По словам редактора британской версии издания Эдварда Эннинфула, это будет первое такое сотрудничество за 103 года существования издания.

В мае 2018 года британский принц Гарри и американская актриса и модель Меган Маркл стали мужем и женой. Спустя год у них родился первенец.

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