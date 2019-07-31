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Трамп объяснил свою активность в Twitter

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Фото: TASS/Zuma/Jaap Arriens
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Президент США Дональд Трамп рассказал, почему он так часто пишет посты в своем Twitter. По словам главы государства, это помогает ему защититься от нападок журналистов.

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«Это моя единственная форма защиты. Если бы пресса меня честно освещала, мне бы не было это нужно», — сказал Трамп журналистам C-Span.

Американский президент отметил, что работа средств массовой информации стала самым большим разочарованием для него за два с половиной года на посту президента.

«Они правда освещают некорректно, отсюда и термин «фейковые новости», — отметил американский лидер.

Трамп также добавил, что среди 43 тыс. сообщений в его аккаунте в Twitter нет постов, о которых он особенно бы сожалел.

В марте в США собрали «библиотеку» твитов Трампа. Главной, по словам составителей, стала запись с загадочным словом covfefe — эта публикация оформлена в золотую рамку. Также собрание включает в себя твиты о «ненавистниках и лузерах» и лидере КНДР Ким Чен Ыне.

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