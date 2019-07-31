Трамп выразил желание заключить с РФ сделку по контролю над вооружениями

Американский президент Дональд Трамп заявил о желании достичь с Россией договоренностей по вопросу контроля над вооружениями. Об этом он рассказал в интервью телеканалу C-SPAN.

«Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями», — цитирует главу Белого дома «РИА Новости» в среду, 31 июля.

Ранее в этот же день советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что США официально выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в пятницу, 2 августа.

Он также сообщил, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году, вряд ли будет продлен, потому что он «имеет недостатки». Со слов Болтона, Вашингтон хотел бы заключить новую сделку с участием России и Китая.

СНВ-3 был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между РФ и США об ограничении вооружений.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности (зона поражения от 500 до 5,5 тыс. км).

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729.