Прямой эфир

В МИД Китая высказались против создания многосторонней структуры взамен ДРСМД

0
Фото: Global Look Press/Jayne Russell
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пекин не согласен с предложением главы МИД Японии о создании новой структуры взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила во вторник, 30 июля, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.

«Развал ДРСМД — плохая новость для всех, и прежде всего для европейцев»
Вице-председатель Европарламента Фабио Массимо Кастальдо — о безопасности ЕС, сохранении ядерной сделки и подозрениях в связях итальянской партии «Лига» с Москвой

Дипломат напомнила, что ДРСМД был заключен между Россией и США.

«Если договор станет многосторонним, то это затронет целый ряд сложных политических, военных и юридических вопросов... Китайская сторона не согласна с этим», — цитирует официального представителя внешнеполитического ведомства КНР «РИА Новости».

В понедельник министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен ДРСМД, куда бы вошли все ядерные державы — Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В июне обе палаты российского парламента приняли инициированный главой государства закон о приостановке участия РФ в договоре. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Помпео подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа
В Италии назвали развал ДРСМД «плохой новостью» для Европы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017