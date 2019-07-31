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В Стерлитамаке бойцовская собака напала на ребенка

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В Стерлитамаке домашняя собака бойцовской породы покусала маленькую девочку. Пес был без поводка, намордника и ошейника, вел себя агрессивно — бросался даже на хозяина. От девочки его еле оттащили мужчины, прибежавшие на крики о помощи. Состояние ребенка стабильно тяжелое, у девочки рваная рана бедра, ее родители обратились в полицию.

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