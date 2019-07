Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером

Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном. Как пишет таблоид Just Jared 30 июля, звезды шоубизнеса были на свидании.

Пару заметили 28 июля в одном из калифорнийских ресторанов. По мнению очевидцев, Гага и Хортон наслаждались совместным времяпрепровождением: они целовались, общались, близко наклонившись друг к другу, и артистка при этом выглядела счастливой.

Всего в заведении пара провела около часа. На просьбы фанатов сфотографироваться артистка отвечала отказом.

Как отметил источник издания People, певица и ее спутник сели за столик около окна, поэтому папарацци успели их сфотографировать.

Lady Gaga and audio engineer Dan Horton spotted kissing during brunch date in L.A. pic.twitter.com/YKQhwDmtOh