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Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером

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Фото: twitter.com/Pop Crave (@PopCraveNet)
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Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном. Как пишет таблоид Just Jared 30 июля, звезды шоубизнеса были на свидании.

Пару заметили 28 июля в одном из калифорнийских ресторанов. По мнению очевидцев, Гага и Хортон наслаждались совместным времяпрепровождением: они целовались, общались, близко наклонившись друг к другу, и артистка при этом выглядела счастливой.

Всего в заведении пара провела около часа. На просьбы фанатов сфотографироваться артистка отвечала отказом.

Как отметил источник издания People, певица и ее спутник сели за столик около окна, поэтому папарацци успели их сфотографировать.

Ранее в июле СМИ писали, что Леди Гага закрутила роман с актером Брэдли Купером, уже переехала в его дом в Нью-Йорке и заказала туда новую мебель. Поводом для слухов о романе стал фильм «Звезда родилась», в котором Гага и Купер сыграли главные роли, а также новость о расставании актера с российской моделью Ириной Шейк после четырех лет отношений.

Эти сообщения положили начало масштабному флешмобу в Instagram-аккаунте Леди Гаги — российские пользователи оставляли в комментариях под фотографиями звезды рецепты эчпочмаков и других блюд, делились жизненными мудростями, просили советов и давали их самой певице.

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