СМИ узнали о романе Ирины Шейк с бывшим мужем Дженнифер Энистон

Российская модель Ирина Шейк после расставания с актером Брэдли Купером вступила в романтические отношения с Джастином Теру — бывшим мужем актрисы Дженнифер Энистон. Об этом заявил источник портала Gossip Cop 28 июля.

«Ирина сказала, что сразу почувствовала себя спокойно в его компании. Они ужинали вместе. В этот момент модель почувствовала, что между ними что-то есть. Какая-то невидимая связь», — заявил инсайдер.

По словам собеседника издания, Шейк и Теру обменялись номерами телефонов в ресторане, после чего их несколько раз видели вместе, пишет «Газета.ру».

В то же время в окружении звезды утверждают, что ей важно прийти в себя после расставания с Брэдли Купером, которое модель очень тяжело переживала. Именно поэтому Шейк отклонила приглашение Теру на его день рождения и не хочет привлекать внимание к новому роману.

7 июня стало известно, что Купер и Шейк расстались после четырех лет отношений. СМИ утверждают, что актер закрутил роман с певицей Леди Гагой, которая уже переехала в дом Купера в Нью-Йорке и заказала туда новую мебель. Поводом для слухов о романе стал фильм «Звезда родилась», в котором Гага и Купер сыграли главные роли. После этого многие заговорили об отношениях артистов в реальной жизни.

Эти сообщения положили начало масштабному флешмобу в Instagram-аккаунте Леди Гаги — российские пользователи оставляли в комментариях под фотографиями звезды рецепты эчпочмаков и других блюд, делились жизненными мудростями, просили советов и давали их самой певице.