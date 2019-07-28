Прямой эфир

СМИ узнали о романе Ирины Шейк с бывшим мужем Дженнифер Энистон

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская модель Ирина Шейк после расставания с актером Брэдли Купером вступила в романтические отношения с Джастином Теру — бывшим мужем актрисы Дженнифер Энистон. Об этом заявил источник портала Gossip Cop 28 июля.

«Ирина сказала, что сразу почувствовала себя спокойно в его компании. Они ужинали вместе. В этот момент модель почувствовала, что между ними что-то есть. Какая-то невидимая связь», — заявил инсайдер.

По словам собеседника издания, Шейк и Теру обменялись номерами телефонов в ресторане, после чего их несколько раз видели вместе, пишет «Газета.ру».

В то же время в окружении звезды утверждают, что ей важно прийти в себя после расставания с Брэдли Купером, которое модель очень тяжело переживала. Именно поэтому Шейк отклонила приглашение Теру на его день рождения и не хочет привлекать внимание к новому роману.

7 июня стало известно, что Купер и Шейк расстались после четырех лет отношений. СМИ утверждают, что актер закрутил роман с певицей Леди Гагой, которая уже переехала в дом Купера в Нью-Йорке и заказала туда новую мебель. Поводом для слухов о романе стал фильм «Звезда родилась», в котором Гага и Купер сыграли главные роли. После этого многие заговорили об отношениях артистов в реальной жизни.

Эти сообщения положили начало масштабному флешмобу в Instagram-аккаунте Леди Гаги — российские пользователи оставляли в комментариях под фотографиями звезды рецепты эчпочмаков и других блюд, делились жизненными мудростями, просили советов и давали их самой певице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роза Сябитова пообещала найти Ирине Шейк нового мужа
Российские пользователи Instagram «переключились» с Леди Гаги на Ди Каприо

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017