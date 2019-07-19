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Российские пользователи Instagram «переключились» с Леди Гаги на Ди Каприо

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Фото: Global Look Press/ImagePressAgency/face to face
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Пользователи Instagram из России «переключились» с аккаунта певицы Леди Гаги на страницу актера Леонардо Ди Каприо. В комментариях россияне просят спасти озеро Байкал.

Старт флешмобу дал администратор аккаунта, посвященного городу Улан-Удэ (Республика Бурятия). Автор инициативы отметил, что комментарии под фотографиями Леди Гаги — это «хохма», о которой узнал весь мир. Он отметил, что таким же образом можно обратить внимание на действительно важные проблемы.

«Пишите в постах у Ди Каприо на русском и английском языке, не забывайте указывать хештег #спастибайкал #байкалнаш», — предложили пользователям.

В итоге комментарии заполонили просьбы спасти российское озеро.

Выбор на Ди Каприо пал не случайно — актер является активным борцом за экологию. Всего с 1998 года он выделил $59 млн на развитие экологических программ.

Начало флешмобу на странице Леди Гаги положило расставание актера Брэдли Купера с российской моделью Ириной Шейк и слухи о его романе с певицей. После этого российские пользователи начали оставлять в комментариях под фотографиями исполнительницы рецепты эчпочмаков и других блюд, а также делились жизненными мудростями и просили советов.

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