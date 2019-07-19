Роза Сябитова пообещала найти Ирине Шейк нового мужа

Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова пообещала найти модели Ирине Шейк нового мужа после ее расставания с актером Брэдли Купером. По ее словам, у такой невесты много вариантов.

Сябитова отметила, что на телевидении найти женихов звездным невестам — всегда проблема, так как хорошие мужчины выбирают «девушек попроще».

«Но есть вариант и лично помочь — я же сваха. Подберем, у меня много», — сказала Сябитова в интервью изданию «Комсомольская правда».

Она отметила, что сейчас живет в Ногинском районе Подмосковья, где очень много холостых олигархов.

«Чего нам эти западные женихи? Надо поддерживать отечественного производителя, у нас вон какой генофонд», — добавила она.

7 июня стало известно, что актер Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк, с которой он состоял в отношениях около четырех лет, расстались. По данным СМИ, место россиянки заняла Леди Гага, которая уже переехала в дом актера в Нью-Йорке и заказала туда новую мебель. Все это положило начало флешмобу — уже несколько дней российские пользователи оставляют в комментариях под фотографиями Леди Гаги рецепты эчпочмаков и других блюд, а также делятся жизненными мудростями и просят советов.