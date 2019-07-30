Владимир Машков назвал условие возвращения в кино

Народный артист России Владимир Машков, в 2018 году ставший худруком Московского театра Олега Табакова, вернется к съемкам в кино, после того как наладится работа, которой он занимается в настоящее время. Об этом актер рассказал в интервью «Парламентской газете».

«Если наладится моя работа, которая очень ответственна, тогда, может, что-то появится в кино. В данный момент я увлечен деятельностью, которой занимаюсь», — приводит слова Машкова RNS. Артист подчеркнул, что не испытывает грусти из-за невозможности «самостоятельного плавания».

Владимир Машков возглавил Театр-студию Олега Табакова в 2018 году после смерти его основателя и руководителя. В феврале 2019 года артист сообщил об уходе из кино, поскольку на совмещение этих видов деятельности у него не хватит сил.

Актер исполнил свыше 50 ролей в театре, кино и телепроектах. Фильм «Движение вверх», где он сыграл тренера команды, стал самым кассовых в российском кино, собрав свыше 3 млрд рублей в кинопрокате. Как уточняет «Федеральное агентство новостей», Машков в 2019 году вошел в состав общественного совета Госдумы по культуре и свою работу там назвал сферой личной ответственности.