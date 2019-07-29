Российское посольство в Британии осудило невыдачу виз жителям Крыма

Российское посольство в Великобритании осудило отказ ряда стран Евросоюза выдавать шенгенские визы жителям Крыма по паспортам, полученным после 2014 года.

В дипведомстве заявили, что подобное поведение является нарушением прав граждан на свободное передвижение, пишет «РИА Новости». Кроме того, отказ противоречит международным стандартам в сфере прав человека.

Как уточняет «Газета.ру», в представительстве России назвали решение ЕС политически мотивированным, а также обвинили западные страны в попытках «наказать жителей Крыма за их волю к самоопределению, которую они выразили в ходе референдума в 2014 году».

22 июля глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что Евросоюз не намерен ставить шенгенские визы жителям Крыма в паспорта, выданные Россией после 2014 года, в связи с непризнанием воссоединения Крыма с Россией.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.