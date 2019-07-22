ЕС откажет в визах крымчанам с полученными после 2014 года паспортами

Евросоюз не намерен ставить шенгенские визы жителям Крыма в паспорта, выданные Россией после 2014 года. Об этом заявил в интервью ТАСС глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер.

Дипломат заявил, что ЕС «не признал и не признает» воссоединение Крыма с Россией, которое он вновь назвал «аннексией».

«Поэтому российские паспорта, выданные в Крыму российскими властями после аннексии, не будут признаваться и приниматься при обращении за шенгенской визой», — сказал Эдерер.

По его словам, у крымчан есть два способа получения шенгенской визы. «Первый — для жителей Крыма, у которых есть проездные документы, выданные там российскими властями до незаконной аннексии», — сказал дипломат.

Кроме того, жители Крыма могут использовать украинские небиометрические паспорт, добавил он.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение. Украина до сих пор считает полуостров своей территорией.