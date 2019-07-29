Власти продлили время пребывания мощей святой Матроны в Великих Луках

До 4 августа в Великих Луках Псковской области будут находиться мощи святой Матроны Московской. Это связано с большим количеством желающих помолиться у ковчега с частицей и прибытием паломников из ближайших районов.

Как сообщили «Псковской ленте новостей» в Великолукской епархии, ковчег с мощами блаженной старицы Матроны Московской доставили в город 20 июля, в день памяти преподобной Евфросинии, княгини Московской. Он находится в Свято-Тихоновском соборе.

Планировалось, что святыня пробудет в городе до 28 июля, но ее пребывание в храме решили продлить. Молебное пение перед мощами совершается ежедневно с 12:00, а 3 и 4 августа оно пройдет после окончания Божественной литургии.