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Китай заменил США на Россию в закупках сои

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Китай разрешил поставки сои из России, она заменит американскую. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сайт Главного таможенного управления КНР.

Теперь кроме поставок в Китай кукурузы, риса и рапса, в страну будет поставляться соя со всей территории России.

Причем, сою в Китай можно будет поставлять всеми видами транспорта.

Ранее крупнейшим поставщиком сои в Китай были США, но из-за торговых споров между Вашингтоном и Пекином эта торговля прервалась, подчеркивает «Газета.ру».

8 мая, первая партия российской молочной продукции доставлена в Китай. Ультрапастеризованное молоко и молочные коктейли общей массой порядка 1 т произвело предприятие в Удмуртской Республике. Поставки проводятся в рамках достигнутых договоренностей между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР.

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