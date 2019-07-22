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В России разработали новую стратегию развития торговли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Стратегия развития торговли России до 2025 года уже разработана, в ней впервые отражена концепция оптовых продовольственных рынков и введены понятия семейного и этнического торгового бизнеса. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров 22 июля.

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«Цель стратегии, разработанной Минпромторгом и рассчитанной до 2025 года, — создать комфортную потребительскую среду. Для этого государство должно сохранять баланс между торговыми сетями и малым торговым бизнесом, устраняя административные барьеры и бюрократические препятствия», — сказал министр агентству ТАСС.

По его словам, в документе уделено внимание развитию всех актуальных торговых форматов, таких как стрит-ритейл, вендинговая, нестационарная и мобильная торговля, сети и малые форматы.

Об эффективности торговой политики можно будет судить в том числе по количеству торговых объектов, хозяйствующих субъектов, занимающихся розничной торговлей, и плотности торговой сети.

Мантуров отметил расширенный ассортимент в российских магазинах, который теперь «способен удовлетворить любые запросы», а также качество сервиса российских торговых операторов, который зачастую «опережает сервис их европейских и американских коллег».

20 июля стало известно, что до 2025 года Минпромторг предлагает вывести пиво и пивоваренную продукцию из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания. Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году, а с 2013-го вступили в силу ограничения на продажу напитка в ларьках в ночное время суток.

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