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Колумбиец Берналь стал самым молодым победителем «Тур де Франс» за 110 лет

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Колумбийский велогонщик Эган Берналь из команды Ineos стал самым молодым победителем шоссейной многодневной велогонки «Тур де Франс» за последние 110 лет — на момент победы ему исполнилось 22 года и 196 дней. Об этом сообщило ТАСС в воскресенье, 28 июля.

Берналь показал результат 82 часа 57 минуты и cтал третьим в списке самых молодых гонщиков этого престижного соревнования велосипедистов.

Отмечаетcя, что на первом меcте находитcя француз Анри Корне, выигравший в возрасте 19 лет 352 дней в 1904 году, на втором — люксембуржец Франсуа Фабер — 22 года 187 дней (1909).

Победителем заключительного этапа, который финишировал на Елиcейских Полях в Париже, cтал австралиец Калеб Эван из команды Lotto Soudal, преодолевший дистанцию за 3 часа 4 минуты 8 секунд.

«Тур де Франс» — самая известная и престижная велосипедная гонка мира, проводимая во Франции. Неофициальное название — «Большая петля». Основана в 1903 году.

26 июля сообщалось, что девятнадцатый этап «Тур де Франс» приостановили из-за сильного града и опасности оползня.

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