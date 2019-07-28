Колумбиец Берналь стал самым молодым победителем «Тур де Франс» за 110 лет

Колумбийский велогонщик Эган Берналь из команды Ineos стал самым молодым победителем шоссейной многодневной велогонки «Тур де Франс» за последние 110 лет — на момент победы ему исполнилось 22 года и 196 дней. Об этом сообщило ТАСС в воскресенье, 28 июля.

Берналь показал результат 82 часа 57 минуты и cтал третьим в списке самых молодых гонщиков этого престижного соревнования велосипедистов.

Отмечаетcя, что на первом меcте находитcя француз Анри Корне, выигравший в возрасте 19 лет 352 дней в 1904 году, на втором — люксембуржец Франсуа Фабер — 22 года 187 дней (1909).

Победителем заключительного этапа, который финишировал на Елиcейских Полях в Париже, cтал австралиец Калеб Эван из команды Lotto Soudal, преодолевший дистанцию за 3 часа 4 минуты 8 секунд.

«Тур де Франс» — самая известная и престижная велосипедная гонка мира, проводимая во Франции. Неофициальное название — «Большая петля». Основана в 1903 году.

26 июля сообщалось, что девятнадцатый этап «Тур де Франс» приостановили из-за сильного града и опасности оползня.