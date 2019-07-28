Пользователей Сети напугали ноги велогонщика «без кожи»

Польский велогонщик Томаш Марчинский напугал пользователей Сети фотографией своих ног.

В своем аккаунте в Instagram он опубликовал снимок икр после восстановительной тренировки. На фото видно, как у спортсмена выделяются мышцы и вены.

«Вхожу во вторую часть сезона! Ноги готовы, голова, видимо, тоже. Осталось только получить удовольствие, и хороший результат придет», — подписал фото Марчинский.

При это пользователи соцсети весьма бурно отреагировали на публикацию. Так, некоторые предположили что спортсмену нужно сходить к врачу, другие подумали, что спортсмен забыл надеть кожу на свои мышцы и сухожилия.

На данный момент спортсмен занимается восстановлением формы в Испании, поэтому он не будет принимать участие в текущем сезоне шоссейной многодневной велогонки «Тур де Франс». Однако Марчинский собирается вернуться во второй половине сезона.

В ноябре 2018 года норвежский трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо пошутил в Instagram над своим поражением.