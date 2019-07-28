Прямой эфир

Пользователей Сети напугали ноги велогонщика «без кожи»

0
Фото: Instagram.com/tmarczynski
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польский велогонщик Томаш Марчинский напугал пользователей Сети фотографией своих ног.

В своем аккаунте в Instagram он опубликовал снимок икр после восстановительной тренировки. На фото видно, как у спортсмена выделяются мышцы и вены.

Instagram Томаша Марчинского

«Вхожу во вторую часть сезона! Ноги готовы, голова, видимо, тоже. Осталось только получить удовольствие, и хороший результат придет», — подписал фото Марчинский.

При это пользователи соцсети весьма бурно отреагировали на публикацию. Так, некоторые предположили что спортсмену нужно сходить к врачу, другие подумали, что спортсмен забыл надеть кожу на свои мышцы и сухожилия.

Instagram Томаша Марчинского

На данный момент спортсмен занимается восстановлением формы в Испании, поэтому он не будет принимать участие в текущем сезоне шоссейной многодневной велогонки «Тур де Франс». Однако Марчинский собирается вернуться во второй половине сезона.

В ноябре 2018 года норвежский трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо пошутил в Instagram над своим поражением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Смертельно больной экс-футболист «Зенита» отпраздновал день рождения
«Тур де Франс» приостановили из-за погодных условий

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017