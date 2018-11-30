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Норвежский лыжник пошутил в Instagram над своим поражением россиянину

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Фото: REUTERS/LEHTIKUVA
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Норвежский трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо пошутил по поводу своего проигрыша российскому спортсмену Александру Большунову на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Норвежец лидировал в гонке. Когда он посмотрел влево и не увидел никого из соперников, он сбавил скорость. В этом момент с правой стороны его обошел россиянин.

Клебо опубликовал в своем Instagram 29 ноября фотографию, на которой к его плечам прикреплены зеркала заднего вида. «Максимально подготовился к выходным», — говорится в сообщении к фото. Кроме того, спортсмен добавил хэштеги «поворот не туда», «слепая зона», «объекты в зеркале находятся ближе, чем кажется», учитесь на ошибках».

Instagram

Российские лыжники завоевали три золотые медали на прошлых выходных (24-25 ноября) в финской Руке. В спринте и интервальном старте у мужчин две победы праздновал Александр Большунов, выигравший в феврале четыре медали на Олимпиаде в Пхенчхане. В спринте у женщин золото завоевала двукратный бронзовый призер Игр в Корее Юлия Белорукова.

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