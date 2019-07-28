Смертельно больной экс-футболист «Зенита» отпраздновал день рождения

День рождения отпраздновал бывший футболист петербургского «Зенита» Фернандо Риксен, страдающий боковым амиотрофическим склерозом. Об этом сообщила в Instagram-аккаунте его супруга Вероника.

Отмечается, что в больницу к Риксену пришли друзья с тортом в виде футбольного мяча.

«Спасибо каждому, кто пришел сегодня, чтобы провести этот день с нами. Фернандо по-настоящему счастлив», — заявила Вероника.

Около шести лет назад у Риксена выявили неизлечимое заболевание центральной нервной системы — боковой амиотрофический склероз. Спортсмен потерял возможность говорить и вынужден общаться с окружающими при помощи устройства, которое синтезирует речь.

Фернандо Риксен играл за клуб из Санкт-Петербурга в 2006–2009 годах. До этого шесть лет своей карьеры он посвятил команде из шотландского Глазго.

19 июня Риксен, несмотря на смертельное заболевание, устроил праздник для семилетней дочери в хосписе в Шотландии.