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В Москве прошла велогонка «Садовое кольцо»

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Более тысячи спортсменов приняли участие в велогонке «Садовое кольцо», которая прошла в Москве в воскресенье, 19 мая. Об этом говорится в сообщении организаторов мероприятия, поступившем «Известиям».

Среди спортсменов — более 50 человек из зарубежных стран, в том числе Германии, Испании, ОАЭ и других.

«В этом году гонка «Садовое кольцо» вошла в перечень спортивных событий Международного союза велосипедистов в категории «Спорт для всех», что, безусловно, повышает ее престиж и повышает статус. Все участники продемонстрировали волю к победе и отличные спортивные результаты», — рассказал президент Национальной ассоциации ветеранов и любителей велоспорта Игорь Струтинский.

Спортсмены соревновались в нескольких возрастных категориях — от 19 до 65 лет. Каждый мог выбрать для себя маршрут в соответствии с уровнем подготовки: от трех до семи кругов по Садовому кольцу (от 47 до 109 км соответственно). Кроме того, можно было участвовать в общем велозаезде на время — в этом случае нужно было проехать один круг. Все участники гонки получили памятные медали, а победители — ценные призы из рук чемпиона мира по велотреку 2017 года и бронзового призера Олимпийских игр в Рио 2016 года Дениса Дмитриева.

«Я рад, что велоспорт в нашей стране набирает популярность, что на легендарную гонку, которая ведет свою историю с 1920 года, сегодня собирается более 1000 участников со всего мира», — отметил Дмитриев.

После гонки, начиная с 13:00, все желающие смогут проехать велоколонной по Садовому кольцу в рамках Московского велофестиваля.

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