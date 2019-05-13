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Садовое кольцо в Москве перекроют на время велопарада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В центре Москвы на время велофестиваля, который пройдет 19 мая, полностью перекроют Садовое кольцо с 6:00 мск. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщается на сайте мэра столицы.

Уточняется, что с 13:00 также будет запрещен проезд на Каланчевской улице от Садового кольца до улицы Маши Порываевой. Кроме того, проезд будет перекрыт на проспекте Академика Сахарова, частично закроют сегменты между Садовым и Бульварным кольцами и между Садовым кольцом и Каланчевской улицей.

18 мая нельзя будет проехать по крайним полосам с 12:00 до полуночи, а 19 мая — с 16:30 до 20:00 и с 18:00 до 20:00. Движение начнут открывать по мере прохождения велоколонны.

Весенний Московский велофестиваль пройдет 19 мая. Отмечается, что утром перед открытием фестиваля состоится велогонка «Садовое кольцо» — заезд на время для спортсменов-любителей разного уровня подготовки.

Кроме того, для гостей велофестиваля будет подготовлена развлекательная программа: конкурс костюмов «Велотеатр», театральное выступление от сотрудников посольства Индии, Freestyleshow во главе с мировой звездой велофристайла Павлом Алехиным. Также со стрит-арт-перформансом выступит известный художник Покрас Лампас — вместе с гостями велофестиваля он создаст художественное послание в будущее.

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